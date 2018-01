Medo de sair de casa

Na última semana, três pessoas foram baleadas e uma delas morta no campo de futebol do Jardim Primavera. A Polícia Civil investiga o caso, mas os moradores da região afirmam que a motivação foi a disputa pelo tráfico. O local estava lotado porque ocorria uma partida de times locais. Três pessoas chegaram em um veículo, um deles conversou com uma das vítimas como se fosse c...