Mecânico faz pedido antes de morrer e tem velório regado a chope e música sertaneja

Entre a noite de quarta-feira (27) e a manhã desta quinta-feira (28), amigos e familiares do mecânico João Ferrari atenderam ao último pedido dele e realizaram seu velório em meio a uma festa regada a chope e música sertaneja.

A cena inusitada ocorreu em Cascavel, no Paraná. Segundo o G1, João estava com 70 anos e havia se recuperado de uma pneumonia recentemente, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca.

"Ele sempre foi o maior incentivador de ter um churrasco para reunir a família e os amigos. E ele comentava muito com a minha família que o dia em que morresse não queria tristeza e sim alegria, e que brindassem em nome dele pela vida plena, pela alegria e pelo legado que ele deixou", contou à reportagem o filho do mecânico, Edson Ferrari.

Edson também afirmou que foi difícil para a família atender ao pedido do pai, uma vez que todos são da religião católica, mas realizaram tudo como ele havia pedido. “Oferecemos um copo de chope para as pessoas que estavam presentes e levantamos um brinde com uma música sertaneja que ele gostava. Foi um momento para se despedir em alegria, que era o que ele queria", concluiu.