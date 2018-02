Maus-tratos a cães ocorriam há quase uma década, dizem conhecidos

O resgate de 19 cachorros da raça pit bull, realizado na manhã desta segunda-feira (19) pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), interrompeu uma situação que se arrastava há quase uma década em uma residência do Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. De acordo com relatos de pessoas que não quiseram se identificar, os maus-tratos aos animais passaram a ocorrer após o homem de 39 anos e sua mãe, que tem 68 e é cadeirante, obterem um casal de cães, que passou a se reproduzir.

Dessa forma, o local teria chegado a ter 30 cachorros ao mesmo tempo, criados para fins de comercialização. Na fachada da casa, há inscrições com informações sobre o valor cobrado pelos exemplares, que ia de R$ 100 a R$ 150.

A falta de cuidado com os cães teria sido agravada pela dependência química do homem, dizem conhecidos, assim como as condições sub-humanas em que ambos viviam na casa. Na residência, além de muita sujeira e fezes de animais acumuladas, não há móveis, à exceção de um colchão, utilizado pelos cachorros. Eles foram encontrados com fome e “em situação degradante”, como definiu o delegado titular da Dema, Luziano Carvalho.

“Eles estavam sem vacinação, em um local sujo e degradante. Além disso, o próprio homem e a mãe viviam em situação que vai contra a dignidade humana”, afirmou o delegado.

O resgate dos animais, segundo Luziano Carvalho, ocorreu após uma denúncia anônima realizada em janeiro, que levou a Especializada a retornar ao local em que já havia estado em novembro do ano passado. Àquela época, a Polícia Civil (PC) de Goiás havia pedido ao Poder Judiciário para que os cães fossem libertados.

Uma ordem judicial de resgate dos pit bulls, 11 adultos e oito filhotes, foi expedida pela juíza Sandra Regina Teixeira Campos. O homem foi autuado por crime ambiental por praticar ato de maus-tratos a animais domésticos ou domesticados, cuja pena é de detenção de três meses a um ano e multa; e por contravenção penal, por não guardar com a devida cautela animal perigoso, com pena de prisão de até dois meses.

Após o resgate, os animais foram levados para o Centro de Zoonoses de Goiânia, onde foram submetidos a exames e devem permanecer por no mínimo dez dias até que sejam disponibilizados para a adoção.

De acordo com o delegado titular da Dema, os candidatos a adotar os animais devem atender a requisitos como espaço físico e condições econômicas suficientes para o porte dos cães.