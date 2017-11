Matrícula para novos alunos da rede estadual começa dia 27

O período de matrícula 2018/1 para novos alunos na rede pública estadual de ensino começa na segunda-feira (27) e segue até 29 de dezembro. O processo é informatizado e os interessados devem fazer a solicitação de vagas, exclusivamente, por meio eletrônico, no endereço www.matricula.go.gov.br

O serviço é destinado apenas para novos alunos que são: oriundos de outras redes de ensino (municipal, federal e privada); de outros Estados; estão iniciando a vida escolar; alunos que deixaram de estudar; ou alunos que não renovaram matrícula na Rede Estadual.

As escolas de Tempo Integral participam do processo de Matrícula Informatizada. Já as unidades conveniadas e militares não integram esse sistema, por isso, os interessados em ingressar nestas escolas devem se dirigir diretamente nestas unidades.

Passo a passo para a matrícula

Para acessar o site www.matricula.go.gov.br é preciso ter em mãos: nome completo do aluno; nome completo da mãe; nome completo do responsável; CPF do aluno ou responsável; data de nascimento; etapa, ano e turno desejados; três opções de escolas; telefone para contato; e-mail; CEP e endereço do aluno. Após finalizar o cadastro, o usuário deverá guardar o Comprovante de Solicitação de Matrícula.

O processo da matrícula não garante a vaga na primeira opção do aluno, mas preferencialmente na primeira opção. Por isso, é necessário informar três opções de unidades para facilitar o processo de alocação do aluno. Assim, o sistema fará a alocação conforme o número de vagas disponibilizado, na sequência de escolas informadas. O histórico da matrícula na rede estadual mostra que entre 94% a 97% dos alunos são alocados naquelas indicadas como a primeira opção, ou seja, a escola de preferência do estudante.

Confirmação e Efetivação de 15 a 19 de janeiro

Após a solicitação da vaga, o interessado deve confirmar a matrícula pelo próprio site www.matricula.go.gov.br no período de 15 a 19 de janeiro de 2018, colocando o número da solicitação (gerado na primeira etapa do processo) e a data de nascimento do aluno. No mesmo período, assim que fizer a confirmação da escola em que foi alocado no site, o aluno ou responsável deve procurar pessoalmente a unidade educacional confirmada para a efetivação da matrícula.

Na escola é preciso apresentar: Certidão de Nascimento; comprovante de endereço; CPF e RG do responsável pelo aluno; histórico escolar. Os alunos que já estudaram anteriormente também devem apresentar: histórico escolar; ficha individual e/ou declaração de transferência.

Pontos de apoio com computadores disponíveis

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) informa que todas as escolas e coordenações regionais da rede vão funcionar como pontos de atendimento presencial para os pais ou responsáveis que não possuírem acesso à Internet. Nestes locais, os interessados em fazer a solicitação de vaga terão computador disponível para realizar o procedimento. Caso, eventualmente, o ponto de atendimento não tenha computador com Internet, os usuários serão orientados sobre o local mais próximo onde seja possível solicitar a vaga. É necessário estar com todas informações para cadastro, como mencionado acima.

A lista de todas as 1.151 escolas da rede estadual está disponível no site da Seduce: cidadao.seduce.go.gov.br

Matricula informatizada

A matrícula informatizada tem o objetivo de eliminar filas nas escolas, democratizar o acesso e garantir o aproveitamento total da capacidade física das unidades escolares.

Renovação para alunos da rede

A renovação da matrícula é uma etapa que acontece na Unidade Escolar (SIGE), de acordo com o cronograma da matrícula. A Unidade Escolar deve notificar os responsáveis sobre a obrigatoriedade da renovação por meio do “Termo de Renovação da Matrícula”. Os alunos que não renovarem a matrícula no prazo estipulado irão concorrer vaga com os novos alunos, não tendo garantia de vaga na mesma escola.