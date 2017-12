Maternidade em Senador Canedo tem atendimento suspenso após caminhão derrubar muro

A Maternidade Municipal Aristina Cândida, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, teve atendimento suspenso nesta segunda-feira (25) após um caminhão derrubar muro da unidade. Segundo informações do sargento André Luiz Ferreira, do Corpo de Bombeiros, o veículo atingiu a salas de depósito de materiais, onde ficavam itens de limpeza e balões de oxigênio. O gerador da unidade também foi danificado.

O sargento do Corpo de Bombeiros afirmou que o helicóptero da corporação foi acionado para ajudar na verificação do local do acidente, uma vez que a completa mensuração dos danos e possíveis vítimas estava prejudicada pela destruição.

“O local do acidente é próximo à entrada e saída de ambulâncias. Tentamos visualizar se havia atropelamento”, afirmou.

Antes de colidir com o muro, o caminhão bateu contra um poste. A Celg foi acionada e, após solicitação do Corpo de Bombeiros, a energia foi desligada.

Motorista e passageiro do caminhão, de 20 e 19 anos, ficaram presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate. O sargento Ferreira disse que, apesar da gravidade do acidente, eles tiveram apenas escoriações leves.

A Maternidade informou que avalia a possibilidade de transferência dos pacientes, que ficaram assustados com o incidente. De acordo com a unidade de saúde, todos foram assistidos por médicos e, agora, estão calmos.