Massa asfáltica velha e manutenção falha

A água que cai com a chuva ou é jogada das residências corre pelo asfalto em busca do solo. Encontra rachaduras nas vias que não sofrem manutenção preventiva, infiltra e tira a sustentação da massa asfáltica. E assim se formam os buracos espalhados por praticamente todas as vias de Goiânia. Para tapá-los, a Prefeitura limpa o entorno e joga a mistura de Concreto Betuminoso U...