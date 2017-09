Marido que afirmou ter visto a mulher ser morta com um tiro na cabeça em assalto é preso em Goiás

O empresário Horácio Rozendo de Araújo Neto, de 35 anos, marido da grávida Vanessa Camargo, de 28, que foi morta com um tiro na cabeça durante um suposto assalto em Ivolândia, no Oeste de Goiás, foi preso, nesta quarta-feira (6), como o principal suspeito do crime. Segundo a Polícia Civil, depois do resultado da perícia foi descoberto que nada ocorreu como Horácio havia descrito.

Por ser a única testemunha, ele chegou a participar da reconstituição do crime, cometido no final de julho. Vanessa, à época grávida de 3 meses, foi assassinada na frente do filho de 2 anos.

De acordo com o relato de Horácio para a Polícia Civil, a cerca de 15 quilômetros de Iporá, quando passava na altura do Ribeirão da Lage pela GO-060, dois homens em uma motocicleta emparelharam com o carro e o garupa apontou uma arma de fogo para ele, exigindo que parasse.

O empresário parou o carro e foi rendido pelo homem armado, que assumiu a direção do veículo, retornando em direção a Iporá. O carro foi seguido pelo outro homem de moto.

Neto informou que a esposa começou a discutir com o rapaz, que atirou na cabeça dela. Depois do crime, o rapaz entrou em uma estrada de terra, abandonando o carro com as vítimas e fugindo na garupa da motocicleta.

Horácio foi detido na casa onde mora, em Iporá, a 86 km de Ivolândia. Segundo a polícia, ele manteve a mesma história que contou no dia da reconstituição e afirmou que é inocente.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia procura a arma usada no crime.