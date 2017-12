Marido é preso suspeito de matar policial civil de 28 anos

A policial civil recém-formada Karla Silva de Sá Lopes, de 28 anos, desapareceu na quarta-feira (6), mas seu corpo foi encontrado no dia seguinte, em um local não divulgado. O marido dela, o policial militar Fernando Lopes, foi preso nesta sexta-feira (8) suspeito do crime. Ele está no 12º Batalhão, em Balneário Camboriú (SC).

Segundo o delegado Vicente Soares, o homem confessou o assassinato, mas o advogado dele negou. "Todos os fatos apurados já indicavam o crime de feminicídio praticado pelo marido, o que se confirmou com a confissão do mesmo perante o capitão da Polícia Militar, tendo ainda indicado, por meio do desenho de um mapa, o local em que teria enterrado a vítima", explicou o delegado.

"Ele reservou-se ao direito de permanecer em silêncio, por orientação minha, e não houve confissão nenhuma", afirmou o advogado de defesa, Luiz Eduardo Righetto, que também informou que seu cliente entregou para a Polícia Civil a arma que usa profissionalmente.

O advogado revelou ainda que Fernando recebeu ameaças em mensagens de telefone e que vai tentar revogar a prisão preventiva.

Desaparecimento

Foi Fernando quem notificou o desaparecimento da mulher na manhã de quarta-feira. De acordo com o policial, Karla saiu de casa, em Itapema, para caminhar e não voltou mais. O caso é investigado pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú.