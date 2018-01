Marginal Botafogo será liberada nesta quarta-feira

Os dois trechos da Marginal Botafogo que ainda estavam interditados para reparos serão liberados na noite desta quarta-feira (3), em Goiânia, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

As fortes chuvas que atingiram Goiânia no dia 14 de dezembro provocaram o desmoronamento de três pontos e o surgimento de um buraco que tomou parte de uma das pistas do local. No dia 26 de dezembro, o trecho sentido Pedro Ludovico-Centro foi liberado e com a reabertura de hoje o fluxo de veículos deverá ser contínuo por toda a via.

Contudo, algumas precauções serão tomadas por parte da Seinfra. “Nós identificamos alguns pontos que ainda requerem preocupação e, por isso colocaremos escoras”, explicou o titular da Seinfra, Fernando Cozzetti.

Outra ação, conforme o secretário, é solicitar o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) para restringir o trânsito de veículos pesados na pista da esquerda. “É outra medida de precaução. Por enquanto a ordenação é para que eles sigam pela pista da direita”, informou.

Os trechos que serão entregues, hoje, ficam entre a Rua 67-A e Avenida Araguaia. O local que foi mais atingido pelas chuvas de dezembro fica próximo à Avenida Araguaia, no sentido que liga o Centro aos bairros em direção ao Setor Pedro Ludovico. Na mesma altura, no sentido oposto, um terceiro ponto também foi recuperado, mas já havia sido liberado.

Edital e recursos

Cozzetti também comentou que o edital para a contratação de uma empresa, que deve realizar um diagnóstico do que é preciso reparar por definitivo na Marginal Botafogo, foi entregue à Secretaria Municipal de Administração (Semad), que está analisando as questões técnicas e jurídicas para que o processo possa avançar.

“Esse diagnóstico será tanto da parte estrutural, quanto da parte da capacidade de vazão para a Marginal Botafogo. É uma estrutura muito antiga que recebe o dobro do volume de água daquela que foi projetada. Outro ponto é saber quais as bacias que contribuem para essa vazão e os bairros, geralmente impermeáveis, que escoam essa água para a Marginal”, destacou o secretário.

Quanto ao aporte financeiro para a restauração por completo da Marginal Botafogo solicitado ao governo federal, na ordem de R$ 35 milhões, Cozzetti lembra que esse montante já havia sido pedido no ano passado e que, agora, é preciso aguardar o recesso. “Assim que os trabalhos forem retomados, acreditamos que esse pedido será analisado. Por enquanto é preciso esperar”.