Marginal Botafogo é liberada nos dois sentidos

As duas pistas da Marginal Botafogo já estão liberadas. Segundo o titular da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Francisco Ivo, foram feitos reparos “superficiais” na via na manhã desta quinta-feira (22), o que possibilitou a liberação do fluxo em ambos os sentidos.

Apesar disso, o trânsito em uma das faixas do sentido Norte/Sul continua impedido. No local, está sendo recolocada a capa asfáltica, arrancada pela chuva, e será feita a concretagem da lateral da pista, onde a terra que sustenta a defensa também foi parcialmente retirada pela força das águas.

No sentido Sul/Norte, apesar de liberadas ambas as faixas, também há trabalhos a serem executados. Lá, a chuva derrubou terra e pedras sobre a pista, que já foi limpa. Agora, segundo a Seinfra, também será feita a concretagem na lateral da pista em um ponto próximo à ponte da Avenida Independência. Os reparos não devem atrapalhar o fluxo.

A previsão da pasta é que os serviços em ambos os sentidos da marginal sejam concluídos até o fim de semana.