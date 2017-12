Marginal Botafogo é interditada nos dois sentidos após descoberta de novo buraco

Um novo buraco foi detectado na Marginal Botafogo, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (15). Com a constatação, a via foi interditada nos dois sentidos entre a Avenidas Anhanguera, no Centro, e a Rua 67-A, no Setor Norte Ferroviário

De acordo com o diretor de Operações e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Márcio José Corrêa, as obras de recuperação devem durar 10 dias.

Um dos funcionários da prefeitura percebeu que o diâmetro do buraco aumentou à medida que os veículos estavam passando pela via. O furo tem início na beira do acostamento. Na parte interna, a erosão atinge o meio das duas faixas.

Esse é o terceiro ponto de desmoronamento na via expressa por conta da forte chuva de ontem na cidade. A previsão do tempo para hoje é de mais um dia chuvoso na capital.