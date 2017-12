Marginal Botafogo é interditada mais uma vez

Motoristas deverão usar trajetos alternativos à Marginal Botafogo por um período de pelo menos 10 dias para novos reparos na via; cumprimento do prazo depende do clima

Cristiano Borges

Equipe da Seinfra iniciou ontem as obras de recuperação em trecho da Marginal Botafogo