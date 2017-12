Marginal Botafogo é interditada após trecho desabar durante forte chuva desta quinta em Goiânia

Atualizada às 19h01 - 14/12/2017

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) informa que a via da Marginal Botafogo sentido Sul/Norte foi totalmente interditada na hora da forte chuva que caiu em Goiânia nesta quinta-feira (14) para o escoamento da água e o sentido Norte/Sul será interditado em meia pista para realização das obras de recuperação do trecho danificado, na altura da ponte da avenida Araguaia, no Centro.

A Seinfra lembra ainda que os estragos causados na marginal pela água não foram no mesmo local já revitalizado neste ano e ressalta que, neste momento, os engenheiros da Seinfra estão no local avaliando a situação. Os reparos serão iniciados às 7h desta sexta-feira (15).

A chuva

Parte do canteiro central da Marginal Botafogo, na altura da ponte da avenida Araguaia, sentido Centro-Flamboyant, próximo ao parque Mutirama, cedeu após a forte chuva que caiu na capital durante a tarde.

A via também foi castigada pelo excesso de água do temporal do dia 30 de outubro de 2016, data do segundo turno das eleições municipais. Interditada, passou por reformas menores no ano passado e, em 2017, ficou 30 dias com funcionamento de fluxo diferente entre junho e agosto.

Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) estão em vários trechos da Marginal Botafogo para também elaborarem um relatório sobre os pontos mais críticos e para o controle do fluxo de trânsito. A recomendação é para que os motoristas evitem o trecho, que conta com um congestionamento grande.