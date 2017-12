Marginal é interditada novamente; veja vídeo dos estragos 🎥

Por conta de novos desabamentos, a Marginal Botafogo terá um trecho interditado a partir das 7 horas desta sexta-feira (15). Dessa vez, o problema ocorreu sob a Avenida Araguaia, no Centro de Goiânia. A parede de contenção e parte do asfalto cederam durante a forte chuva na tarde desta quinta-feira (14), no sentido norte-sul. Do lado oposto, um desabamento menor também fa...