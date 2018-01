Marconi Perillo pede reunião nacional sobre tema

O governador Marconi Perillo (PSDB) solicitou à presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Cármen Lúcia, uma reunião de emergência com demais governadores e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre a crise do sistema prisional. O pedido veio após entrevista do ministro ao site BBC Brasil, em que disse que “o desleixo dos Es...