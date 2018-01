Marconi Perillo cobra participação federal

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), cobrou maior participação do governo federal para ajudar na segurança pública do Estado. Em entrevista durante visita à Agência de Inovação da Universidade Federal de Goiás (UFG), ontem, o gestor reclamou que a questão não pode ser debitada só na conta dos Estados e cobrou mais participação, tanto com dinheiro, quanto com a co...