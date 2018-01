Marconi pede reunião de emergência sobre sistema prisional

O governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) solicitou nesta quarta-feira (3) à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, uma reunião de emergência com os demais chefes dos Executivos estaduais e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para abordar a crise do sistema penitenciário nacional.

Em entrevista dada à BBC Brasil nesta quarta, Jardim criticou a gestão dos Estados acerca das penitenciárias. Para o ministro da Justiça, reduzir a violência e integrar presos à sociedade é um desafio brutal, diante da incompetência, do desleixo do poder público e do aumento exponencial da população dos presídios.

Em nota enviada à imprensa, Marconi Perillo afirmou que irá propor um debate com o ministro da Justiça para apresentar "de onde parte o desleixo". Segundo o tucano, o Executivo estadual investiu R$ 3 bilhões em segurança pública durante 2017, enquanto a União repassou a Goiás "apenas R$ 30 milhões". No comunicado, o governador ainda diz que o principal problema no sistema prisional são os crimes resultantes do tráfico e contrabando de armas. "Estes são de responsabilidade Federal, mas quem arca com o ônus são os governos estaduais", afirma.

Ao falar com a ministra Cármen Lúcia, o chefe do Executivo goiano pediu também uma reunião da magistrada com os líderes dos Três Poderes de Goiás - Executivo, Legislativo e Judiciário, o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres, e a defensora pública-geral, Lúcia Silva Gomes. A presidente da Suprema Corte afirmou que agendará os encontros em breve.