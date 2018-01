Marconi pede pressa na lista dos ‘detentos mais perigosos’ para transferência

O governador Marconi Perillo reuniu na tarde deste domingo (7), no Palácio das Esmeraldas, o comando da Segurança Pública do Estado para avaliar as medidas adotadas e em andamento no sistema penitenciário e definir a pauta do encontro desta segunda-feira (8) com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Cármen Lúcia. Participaram da reunião de trabalho, realizada no Salão Verde, o vice-governador José Eliton, os secretários de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, e de Articulação Política, Sérgio Cardoso, e o diretor-geral de Administração Penitenciária, Coronel Edson Costa.

No encontro, Marconi solicitou ao diretor-geral da Administração Penitenciária rapidez na apresentação, ao Ministério da Justiça, da relação dos "detentos mais perigosos" que estão cumprindo pena no regime semiaberto na Colônia Agroindustrial de Aparecida de Goiânia e que serão transferidos para presídios federais após decisão proferida na sexta-feira (5) e divulgada neste sábado (6) pelo juiz federal Leão Aparecido Alves.

Reuniões

Na última quarta-feira (3), o governador solicitou à ministra o agendamento, em caráter de emergência, de reunião com os governadores e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para a discussão de medidas para a crise do sistema prisional brasileiro.

O governador também solicitou reunião da presidente com os chefes dos três poderes em Goiás — Executivo, Legislativo e Judiciário, o procurador-geral de Justiça, Benedito Torres, e da defensora pública-geral, Lúcia Silva Gomes.