Marconi pede contagem de presos federais em Goiás e quer ressarcimento do governo federal

O governador Marconi Perillo (PSDB), disse durante entrevista para a rádio CBN que pedirá uma contagem de presos federais que estão no sistema carcerário de Goiás, além do ressarcimento ao governo federal pelo que o estado gasta com presos federais.

As medidas foram anunciadas após declarações dadas pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, depois da rebelião que deixou nove mortos no complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, dia 1º de janeiro.

"O ministro Jungmann disse a verdade. Os presos são de responsabilidade dos estados, mas não deveriam ser. Até porque quem abriga os presos que são de responsabilidade da União somos nós, governadores. Se fôssemos levar em consideração o que custa cada preso nacional, eles teriam que nos passar muito mais dinheiro".

Marconi falou ainda que o governador do Acre, Tião Viana, já entrou com uma ação semelhante. O governador também defendeu uma mudança na legislação sobre o tema. "A Constituição precisa ser mudada para que a União assuma de vez o papel de coordenadora dessa questão do sistema prisional".

O tucano quer ainda que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e responsável pelo Conselho Nacional de Justiça, Carmém Lúcia, faça uma intermediação durante reunião entre os governadores e o ministro da Justiça, Torquato Jardim.