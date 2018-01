Marconi diz que sua presença não era necessária durante crise do sistema penitenciário

Questionado sobre sua ausência no Estado na semana passada, quando o sistema penitenciário passou por sua pior crise, o governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou que sua presença não era necessária e que despachou o tempo todo pela internet. Uma foto em que o tucano aparece fazendo caminhada na praia na companhia do genro foi amplamente divulgada nas redes sociais e motivo de críticas, especialmente nas redes sociais. “Eu tirei três dias de descanso (...) como qualquer trabalhador”, disse nesta segunda-feira (8), durante entrevista coletiva.

Marconi viajou logo após a primeira rebelião do ano, na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia. A ação dos presos terminou com nove mortos, 14 feridos e mais de 200 fugas. Ele confirmou que ficou três dias com a família na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, mas ressaltou que essa atitude não comprometeu os resultados das ações. “Hoje a gente despacha pela internet. As redes sociais e a internet ajudam muito a gente. Muita hipocrisia achar que um governante precisa fisicamente estar presente para resolver as coisas.”

Marconi disse que deixou toda a situação sob controle e afirmou que a viagem já havia sido anunciada, inclusive com publicação na coluna Giro, do POPULAR. “Deixei o vice governador (José Eliton) com o trabalho de assumir todas as responsabilidades do Estado, o secretário de segurança pública (Ricardo Balestreri), o diretor geral de administração penitenciária (Edson Costa), comandante geral da Polícia (Divino Alves), diretor geral da Polícia Civil (Álvaro Cássio). Enfim, todas as forças de segurança que fizeram contato comigo rigorosamente, várias vezes por dia, inclusive na madrugada.”

A entrevista foi concedida durante a visita da presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, a Goiânia para acompanhar de perto as medidas implementadas pelo Estado e pelo Poder Executivo para amenizar a crise.