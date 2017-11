Marceneiro e cunhados que alegam prisão por engano são soltos

O marceneiro Odeir Rodrigues Sales, de 25 anos, e os cunhados dele, a ajudante de marceneiro Larissa Oliveira da Silva, de 25, e o cardista Willian Oliveira Santos, de 33, foram soltos na noite desta sexta-feira (17). Eles foram apontados por roubo qualificado e presos em flagrante em casa, no Setor Independência Mansões, no último domingo (12), quando retornaram da igreja evangélica que frequentam, no Setor Cidade Livre.

Os três teriam sido confundidos com assaltantes que roubaram o celular de uma mulher em uma rua do Jardim Ipiranga. A Polícia Militar foi até na casa da família, revistou o imóvel e não encontrou nem o revólver usado no assalto e nem o celular roubado da mulher. Sem a prova do crime, a vítima apontou para Willian como sendo o homem que dirigia o carro na hora do assalto. Segundo a família, Willian não sabe dirigir e não tem CNH.

A família pretende processar o Estado pelo erro na prisão.