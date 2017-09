Mapa de criminalidade será divulgado para população em Goiás

A população goiana poderá ter acesso a mapas que mostram cidades, bairros e até ruas onde mais ocorrem determinados tipos de crimes. Segundo o gerente do Observatório de Segurança Pública, major Geyson Borba, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) estuda divulgar parte dos dados obtidos pela pasta que são usados para o mapeamento da criminalidade.

“A previsão é colocar, de início, pelo menos aqueles crimes de maior repercussão, como os crimes que a gente considera de alta prioridade que são: homicídio, latrocínio, tentativa de homicídio, estupro, os roubos tanto de veículos, comércio, transeunte e residência, e os furtos nessas mesmas modalidades. Mas nada impede que a gente coloque mais naturezas à disposição”, explica o major.

A inspiração, segundo Borba, é a utilização de mapas abertos à população nos Estados Unidos. Na página virtual da polícia de Los Angeles é possível pesquisar tipos de ocorrências e filtrar por tempo. Dessa maneira é possível saber, por exemplo, onde aconteceram assaltos na última semana e evitar esses locais ao fazer rotas de transporte.

Atualmente, o site da SSPAP divulga estatísticas numéricas de crimes que podem ser filtradas por ano e mês, com exceção do número de mortes por intervenção policial e mortes de policiais.

Desde 2016 a Segurança Pública de Goiás já tem acesso e utiliza esses mapas que são formados através dos boletins virtuais incluídos no Registro de Atendimento Integrado (RAI), mesmo local de onde são tiradas as informações para as estatísticas oficiais.