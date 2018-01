Manifestantes ocupam Terminal Praça A em protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em Goiânia

Um grupo de jovens realizou um protesto, na tarde desta quarta-feira (31), contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. Os manifestantes se concentraram na Avenida 24 de Outubro, próximo à Praça Joaquim Lúcio, e de lá seguiram para o Terminal Praça A. Com gritos de justiça, cartazes e faixas, eles criticam o reajuste de R$ 0,30. O trânsito ficou complicado e muitos passageiros tiveram que ir para o lado de fora do terminal para conseguir pegar o ônibus. O ato foi acompanhado de perto pela Polícia Militar.

No último dia 19 de janeiro, passageiros contrários ao aumento da tarifa colocaram fogo em pneus. O manifesto é coordenado pelo Movimento Contra a Catraca e foi marcada pelas redes sociais. Dentre as reivindicações, além da manutenção do valor da tarifa, está melhores condições para os motoristas e a volta da meia passagem para os estudantes. O benefício foi extinto em agosto do ano passado, em decorrência da efetivação do Programa Passe Livre (PLE) do governo estadual, que concede passagens gratuitas a estudantes, mas apenas nos caminhos de ida e volta das escolas.

Após reunião da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), no último dia 22 de janeiro, ficou decidido que a passagem de ônibus na Região Metropolitana de Goiânia passaria de R$ 3,70 para R$ 4. A nova tarifa está em vigor desde quinta-feira (24). O preço da passagem não sofria reajuste há dois anos.

Em 2017, o reajuste chegou a ser discutido, mas o governo do Estado decidiu arcar com 100% das gratuidades, permitindo que as empresas pudessem reajustar os salários dos servidores, mesmo com a tarifa congelada. A última vez houve majoração da passagem foi fevereiro de 2016, quando o preço subiu de R$ 3,30 para R$ 3,70. O aumento, à época, foi de 12,1% e causou indignação nos usuários do transporte coletivo.