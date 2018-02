“Mancha” avança para Rio Araguaia

A “mancha” de 8 quilômetros (km) que foi formada após o tombamento de um caminhão do tipo bitrem nas margens do Rio Vermelho, na GO-164, entre Faina e cidade de Goiás, ainda está compacta e sem conseguir dissolver pelo leito do curso d´água. Ela avança em uma velocidade de cerca de 1 quilômetro por hora (km/h) e há estimativa que desague no Rio Araguaia, em Aruanã, entr...