Major da PM é esfaqueado em briga de trânsito no Setor Leste Universitário

O major Eduardo Bruno Alves, da Polícia Militar de Goiás, foi esfaqueado no braço durante uma briga de trânsito na tarde desta quinta-feira (18), no Setor Leste Universitário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o golpe teria atingido uma artéria.

Após receber atendimento da corporação, o major foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Segundo a assessoria de imprensa da unidade de saúde, o paciente está em estado regular, foi avaliado pela equipe multiprofissional e passará por cirurgia.

O homem suspeito de agredi-lo foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, no Setor Cidade Jardim. Até o momento, não há informações sobre o que motivou a discussão que resultou no ataque.