Mais um detento morto na rebelião de Aparecida é identificado

Atualizada às 18h52 de 04/01/2017

Quatro corpos de dententos foram identificados até o momento, informou nesta quinta-feira (4) a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC). Os presos foram mortos durante a rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, na última segunda-feira (1º).

Em nota, a SPTC disse que dois corpos continuam em tratamento de impressões digitais e que não foi possível identificar as outras três vítimas por meio de necropapiloscopia. "Nesse caso os métodos científicos que serão utilizados são de odontologia legal, antropologia forense e, se necessário, exames de DNA".

Durante o motim, detentos que estavam na ala C invadiram as alas A, B e D e houve confronto. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os presos incendiaram a unidade prisional e os corpos ficaram carbonizados. Os Bombeiros controlaram as chamas, mas parte do presídio ficou destruída.

Conforme a atualização de hoje, 87 detentos continuam foragidos. Durante a rebelião, nove pessoas morreram, sendo duas decapitações; e 14 pessoas ficaram feridas. Mais de 200 detentos fugiram na ocasião.

Nomes dos detentos mortos que foram identificados até agora: