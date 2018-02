Mais um avião com drogas no aeródromo

A prisão de gêmeos espanhóis com mais de 90 quilos de cocaína em uma aeronave no Aeródromo Brigadeiro Mario Eppinghaus, na GO-070, em Goiânia, em dezembro do ano passado, foi o pontapé inicial que culminou na apreensão de cerca de 150 quilos de pasta base da droga em um avião no mesmo local na manhã desta quarta-feira (14), embora, a princípio, não há ligação entre um c...