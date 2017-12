Mais transtornos: chuva causa alagamento no Hospital das Clínicas em Goiânia

Na tarde desta quinta-feira (14), a forte chuva que cai em Goiânia causou alagamento dentro do Hospital das Clínicas da UFG. Imagens compartilhadas pelo WhatsApp mostram o local cheio de água e com móveis colocados sobre balcões para evitar que fossem danificados. A área afetada pela chuva foi a recepção da unidade, que ficou com uma alta camada de água marrom em seus corredores.

À reportagem, a assessoria do HC informou que toda a equipe de limpeza foi convocada para conter o avanço da água, utilizando rodos, baldes e panos (foto). Todo o processo demorou cerca de 40 minutos e a situação já foi contornada, não atrapalhando o atendimento do hospital.