Mais pessoas e menos áreas verdes

Engenheiros e técnicos ouvidos pelo POPULAR confirmam que a força e a velocidade da água que cai no leito do Córrego Botafogo é o que causa a erosão ao longo das paredes de contenção, gerando os deslizamentos do solo com o asfalto. Isso porque a Bacia do Córrego Botafogo recebe grande volume de água naturalmente, desde a sua própria nascente, no Parque Jardim Botânico...