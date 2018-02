Mais de 600 pessoas participam de carnaval no Mercado da 74, em Goiânia

Nem a chuva desanimou os foliões no Mercado da 74, no Centro de Goiânia. Mais de 600 pessoas aproveitaram a tarde deste sábado (10) de carnaval, na área coberta, ao som de marchinhas tradicionais. A festa, que começou por volta das 14h e segue até as 22h, é composta por um público de todas as idades.

No fim da tarde, o show de Fausto Noleto e banda animava a festa, que está na sexta edição. "Estamos trabalhando para valorizar essa festa. O goiano gosta de carnaval e vamos fazer o que puder para fazer uma festa legal nesse espaço familiar, que é o Mercado da 74", diz o organizador Fausto Noleto.