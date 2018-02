Mais de 100 adolescentes participam de festa regada a drogas em Goianira

Mais de 100 adolescentes participavam de uma festa regada a drogas e bebidas alcoólicas, na noite de sexta-feira (9), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Vizinhos do espaço de festas, localizado no Parque Solimões, denunciaram para o Conselho Tutelar as irregularidades.

A Polícia Militar (PM) acompanhou a ocorrência e abordou cerca de 250 pessoas. Os menores tinham entre 13 e 17 anos e só foram liberados quando os responsáveis chegaram ao local. No espaço foram encontrados diversos tipos de drogas como lança-perfume, "Loló" e Maconha.

A PM disse que a área não tinha autorização para realizar festas. O local foi interditado e o dono multado.