Mais 15 mulheres registram denúncias contra ginecologista goiano preso por abuso sexual

Atualizada às 11h47

Desde a prisão do médico ginecologista Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, suspeito de abusar sexualmente das pacientes outras 15 novas supostas vítimas registraram queixa contra ele na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Além disso, segundo a delegada titular da Deam, Ana Elisa Gomes, após às 16 horas desta terça-feira, mais de 50 mulheres procuraram a delegacia. “Muitas deixaram para vir à noite. Algumas chegaram até a porta, mas foram embora devido à imprensa que estava aqui”, pontou ela, que é responsável por um dos inquéritos.

Em depoimento, a secretária, que trabalha há 22 anos com o médico, afirmou que ele não realizava nenhum procedimento sem a sua presença. No entanto, a delegada explica que a atendente não permanecia o tempo todo no consultório e era nestas oportunidades que Joaquim aproveitava para praticar os abusos. “Ela trabalhava das 7h às 15h. A minha vítima, por exemplo, sofreu abuso às 6h da manhã. Então ela não estava lá. A minha vítima fala que se quer tinha alguém no hospital”, pontou.

Ainda de acordo com Ana Elisa, os casos ocorridos nos últimos seis meses vão resultar em abertura de inquérito, porém mesmo que os mais antigos não sejam investigados. Ela ressalta que eles são importantes na investigação e auxiliam a traçar o perfil do médico enquanto suspeito dos abusos.

A titular agora tem 10 dias para concluir o inquérito e Ana Elisa acredita que durante este tempo Joaquim deve continuar preso em uma das celas da Deam.