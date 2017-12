Magistrado é reconhecido como inovador

Em 2015, Gabriel Consigliero Lessa foi finalista da mais importante premiação da Justiça brasileira, o Prêmio Innovare, com o projeto Intimação Eletrônica Via Whatsapp. A inovação do magistrado na comarca de Piracanjuba rendeu a ele, que nasceu em Brasília (DF) e está na carreira jurídica desde os 24 anos, o título honorífico de Cidadão Piracanjubense e uma polêmica ...