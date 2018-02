Madrasta tem morte cerebral após agressão de enteada em Anápolis

Atualizada às 13h17

A dona de casa Ivone Sonara Pereira Nunes, de 28 anos, que foi espancada pela enteada na terça-feira da semana passada (6), teve protocolo de morte cerebral iniciado no Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). Ela foi internada em estado gravíssimo após ser agredida na cabeça com um martelo pela adolescente A. L. de 15 anos quando estava dormindo em sua casa no Bairro Industrial Munir Calixto, região sul da cidade.

De acordo com a polícia local, a agressão ocorreu por vingança da jovem que não se conformava por ter tido o seu aparelho celular confiscado. A garota estava muito irritada e pretendia, segundo a polícia, também matar o pai que não estava em casa no momento do crime. Ele é funcionário de uma empresa na Distrito Agroindustrial de Anápolis. Conforme o Huana, Ivone, que é funcionária do Hospital de Queimaduras de Anápolis, sofreu traumatismo craniano encefálico.

Após a agressão, a adolescente chegou a chamar alguns familiares e informou que tinha encontrado a casa naquela situação, tentando simular uma invasão de bandidos, mas acabou entrando em contradição. O serviço de inteligência da Polícia Militar acabou descobrindo que ela mesma era a autora do fato. Pessoas próximas à família dizem que a mãe biológica entregou a garota para o pai por não conseguir contralá-la. Ela já chegou a acusar um tio de estupro, situação que nunca teria ocorrido.

A adolescente foi apreendida pela Polícia Civil.