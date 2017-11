Machismo, racismo e homofobia: alunos denunciam ameaças por estudantes de Agronomia da UFG

Estudantes de Agronomia da Universidade Federal de Goiás estão sendo denunciados por mensagens preconceituosas publicadas em redes sociais. Segundo a reportagem da TV Anhanguera, alunos da instituição acusam outros colegas de racismo, homofobia e por incentivarem a violência contra as mulheres.

Alguns dos entrevistados relataram que estudantes já chegaram a abandonar os estudos devido ao preconceito enfrentado em sala de aula.

As discriminações têm partido de cinco grupos de alunos do curso. Ainda segundo a reportagem, eles atacam as vítimas pelo gênero, raça ou opção sexual — alguns, inclusive, chegaram a ameaçar de morte colegas homossexuais em mensagens.

A denúncia também recai em professores da universidade, que são acusados por outros estudantes de compactuarem com o posicionamento machista e preconceituoso dos alunos.

Em nota, a UFG disse repudiar as ações de assédio, homofobia e discriminação de qualquer gênero, e que combate rotineiramente os casos que surgem. A instituição de ensino também afirmou que essas últimas denúncias vão resultar na abertura de um processo disciplinar para a investigação dos fatos.

Uma resolução da própria universidade vê punição para estes casos, como advertência, suspensão, demissão no caso de servidor ou exclusão no caso de estudante.

A Polícia Civil orientou aos estudantes que se sentirem ofendidos a procurarem a delegacia mais próxima para prestar ocorrência para que uma investigação seja iniciada.