Macaco é encontrado morto no Parque Amazônia, em Goiânia

Um macaco foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (17) após cair de uma árvore no Setor Parque Amazônia, na Região Sul da capital. Ainda não há informações sobre o que pode ter ocorrido com o animal, que foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Neste mês, outros dois macacos também foram encontrados mortos em Goiânia, em outros pontos da cidade. As causas estão sendo investigadas mas informações preliminares é de que eles tenham sido vítimas de atropelamento.

Diante dos casos de febre amarela ocorridos na Região Sudeste do País, a morte dos primatas desperta atenção. Eles não transmitem a doença, mas se tornam portadores do vírus, que é transmitido por meio de mosquitos.

A orientação é para que, ao encontrar um macaco morto, seja feito contato com a Diretoria do Zoonoses, e o local em que o animal está seja informado. O número para contato é (62) 3524-3131.