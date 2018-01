Médico suspeito de agredir mulheres em Goiânia já possui passagem por agressão; veja vídeo 🎥

Atualizada às 20h34 - 31/01/2018

A Polícia Civil investiga uma briga de trânsito onde duas mulheres alegam que foram agredidas com chutes e pontapés pelo médico Gustavo Barros na tarde do último sábado (27), na Avenida Ismerino Soares de Carvalho, no Setor Aeroporto. As vítimas, que pediram para não serem identificadas, estavam no Centro de Convenções e saíram para comprar água quando entraram na via pela contramão.

A motorista afirma que assim que percebeu o erro parou o veículo, um Citroen C3. Neste momento, o suspeito, que seguia no sentido contrário, também parou o carro, desceu gritando e xingando. “Ele saiu da pista onde estava e entrou na nossa frente como se fosse uma viatura”, lembra a jovem.

A motorista disse que pediu desculpas, mas Barros começou a dar socos, chutes e abrir e fechar a porta de forma violenta. Um dos socos quebrou o vidro e os estilhaços caíram sobre a mulher, que ficou ferida.

Assim que o vidro quebrou, o médico conseguiu entrar pela janela e tentou tirar a chave da ignição. Neste momento, a motorista diz que entrou em estado de choque e paralisou, nisso a amiga entrou em luta com o suspeito. “Ele tentava pegar a chave e minha amiga não deixava. Ele ficou dando socos e xingando”.

A amiga conseguiu tirar a chave, sair do carro e ainda tentou tirar o suspeito do veículo. Em seguida, ela saiu correndo pela via e foi perseguida pelo médico, que ameaçou pegar uma pistola “para dar um tiro na cabeça delas”, conta. A passageira aproveitou o recuo de Barros e jogou as chaves para a motorista, que conseguiu tirar o carro da via, mesmo assim, segundo a condutora, o médico jogou o veículo contra o carro em que elas estavam antes de ir embora.

Queixa

As mulheres registraram queixa no 1º Distrito Policial e passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML). O veículo ficou danificado e também foi periciado. Responsável pela investigação, o delegado Izaías Pinheiro contou que o médico Gustavo Barros já possui dois registros de agressão, sendo um na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e outro no 4º DP por agredir um sócio.

O investigador explica que as vítimas conseguiram fotografar a placa do veículo e através de pesquisa no Facebook localizaram o nome do médico. O suspeito, de acordo com Izaías, deverá ser ouvido na próxima semana. “Ele pode ser indiciado por ameaça, injúria, lesão corporal e danos materiais”, informa.

Após registrar a queixa, a motorista voltou até o local da confusão e ao percorrer os comércios conseguiu imagens dos circuitos de segurança dos estabelecimentos que registraram a briga.

Nas imagens é possível ver quando o veículo das vítimas aparece na contramão. O carro do médico não aparece nas imagens, mas dá para ver quando um homem vem em direção ao veículo, mas uma pilastra impede a visão detalhada da briga. Questionado sobre as imagens, o delegado informou que ainda não teve acesso aos registros.

A reportagem tentou contato com o médico e sua defesa, mas não obteve sucesso até o fechamento deste texto. Em entrevista à TV Anhanguera, Gustavo Barros disse que está sofrendo um linchamento moral, que o que está sendo dito extrapola o que aconteceu e está tomando providências jurídicas para se defender.

Para o delegado, justificou que cometeu o ato porque teve de frear bruscamente e que isso fez com que o filho dele batesse a boca no banco do carro, causando um sangramento, e que esse foi o motivo da ira. (Colaborou Cristiane Lima)