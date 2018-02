Médico suspeito de agredir mulheres em briga de trânsito em Goiânia nega acusações

O médico Gustavo Barros, investigado por agredir duas mulheres em uma briga de trânsito no dia 27 de janeiro, negou as acusações em depoimento prestado hoje no 1º Distrito Policial (DP). O delegado Isaías Pinheiro disse que o suspeito confessou, apenas, ter discutido e chutado o veículo em que as duas estavam. O delegado destacou que agora deverá chamar as testemunhas para serem ouvidas.

As duas mulheres alegam que foram agredidas com chutes e pontapés pelo médico na Avenida Ismerino Soares de Carvalho, no Setor Aeroporto. Elas disseram que estavam no Centro de Convenções e saíram para comprar água quando entraram na via pela contramão. A motorista afirma que assim que percebeu o erro parou o veículo, um Citroen C3.

Nesse momento, o suspeito, que seguia no sentido contrário, também parou o carro, desceu gritando e xingando. “Ele saiu da pista onde estava e entrou na nossa frente como se fosse uma viatura”, lembra a jovem. A motorista disse que pediu desculpas, mas Barros começou a dar socos, chutes e abrir e fechar a porta de forma violenta.