Médico pede em receita que paciente de 10 anos com anemia diminua o uso do celular

A receita de um médico se tornou viral após ele recomendar, por escrito, que a paciente reduzisse o uso do celular. De acordo com o G1, o caso ocorreu no Piauí e envolveu uma criança de 10 anos que desenvolveu anemia após não se alimentar direito por mexer muito no smartphone.

“Isso está adoecendo os jovens, prejudicando nossa sociedade. A mãe chegou ao consultório se lamentando que a menina não comia direito, não dormia, porque ficava o tempo todo no celular, então precisei pela primeira vez fazer isso por escrito”, contou à reportagem o médico Francisco de Castro, de 39 anos.

Após dois dias seguindo as recomendações, a mãe da jovem contou ao G1 que a filha já está comendo melhor e não sente tanto os sintomas como tontura e fraqueza.