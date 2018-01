Médico goiano suspeito de abuso foi absolvido em 2005 porque vítima "não produziu qualquer som"

O médico Joaquim de Sousa Lima Neto, preso na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Goiânia, acusado de praticar violência sexual em seu consultório, foi absolvido 2005 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, da acusação de prática de atentado violento ao pudor. O desembargador Arivaldo da Silva Chaves, designado redator do caso, valeu-se do princípio da dúvida para absorver o médico. Segundo ele, as provas se baseavam apenas no depoimento da suposta vítima. "Qualquer som que esta senhora tivesse produzido teria chamado a atenção de outra pessoa para ver o que estava ocorrendo", escreveu o desembargador em sua decisão.

O médico tinha sido condenado pela 8ª Vara Criminal de Goiânia a 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O Ministério Público recorreu na tentativa de mudar o regime para fechado por se tratar de crime hediondo. O acusado também recorreu alegando nulidade do processo e ausência de provas.

No julgamento em segunda instância, o desembargador Arivaldo da Silva Chaves afirmou que não houve emprego de violência ou grave ameaça à ofendida. "O consultório médico em questão situa-se em um dos hospitais mais movimentados da cidade. Por certo, havia pessoas bem próximas e, por mais que se queira admitir que o apelante teria impedido a vítima de falar, teriam produzido pelo menos algum som que alertaria muito mais que a própria palavra", escreveu o magistrado.

Presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremego), Leonardo Reis disse ao POPULAR que a denúncia que gerou este processo nunca chegou ao Cremego. "Ele foi denunciado em outro caso, mas também não há provas". Para Reis, é uma situação sempre muito difícil de comprovar.

O Cremego instaurou uma sindicância para apurar as denúncias apresentadas contra Joaquim. O prazo para a conclusão da investigação é de 60 dias.

Desde a prisão do médico na manhã de terça-feira (24), após denúncia de três pacientes, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia tem recebido dezenas de relatos de pacientes contra o médico, entre ligações e e-mails. Apenas nesta manhã outras 15 supostas vítimas estiveram na Deam para registrar queixa contra o profissional. Os relatos vão desde atos libidinosos até a prática de sexo oral.