Médico foge no meio de programa de TV com medo de ser preso por defender maconha; veja

O médico especialista em medicina preventiva Paulo Fleury, que trata pacientes com maconha, abandonou um debate na TV com medo de ser preso.

O caso ocorreu no programa TV Verdade, da TV Alterosa, em Minas Gerais, que foi ao ar nesta quinta-feira (4). Os convidados da mesa redonda discutiam se a liberalização da venda da maconha pode acabar com o tráfico. O médico acabou por fugir do estúdio ao ser informado pelo advogado e professor Zanone Manoel que seu posicionamento cometia apologia ao crime.

Confira: