Médico estupra jovem de 16 anos durante consulta dermatológica

Na tarde desta segunda-feira (28), uma adolescente de 16 anos foi estuprada por um médico quando procurou atendimento para tratar uma dermatite na Policlínica Municipal de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com a publicação, a vítima acionou a polícia por volta de 12h15 na unidade de saúde e relatou que, no meio da consulta, o médico, de 40 anos, começou a fazer perguntas sobre assuntos estranhos, como depilação e o ciclo menstrual dela. O profissional teria ainda apalpado a vítima na altura da cintura, tirado sua roupa sem autorização e introduzido o dedo no órgão sexual da jovem. Neste momento, a garota informou estar constrangida e o médico respondeu que se tratava de um procedimento padrão.

Ao sair da consulta, a adolescente contou para uma funcionária do hospital o ocorrido e ambas decidiram acionar a polícia. O médico foi autuado em flagrante por violência sexual mediante fraude. Já a menor foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exames para comprovar o estupro.