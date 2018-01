Médico acusado de abuso sexual em Goiânia não tem especialização em ginecologia, diz Cremego

O médico Joaquim de Sousa Lima Neto, de 58 anos, suspeito de ter cometido abuso sexual durante consultas, em Goiânia, não está registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) como ginecologista, afirma o presidente da entidade, Leonardo Mariano Reis. Segundo ele, não há informações de especializações realizadas pelo profissional, que tem registro em situação regular nos sites do Cremego e do Conselho Federal de Medicina (CFM), mas tem a informação “não registrado” no campo Especialidade/Área de Atuação.

“Ele atuava legalmente dentro do conhecimento do Conselho, mas não há registro de especialidade ou residência em determinada área”, explica o presidente do Cremego. “Caso exista a especialização, é obrigatório registrá-la no Conselho”, continua.

No entanto, de acordo com Reis, não há impedimento para que o profissional atue na área da ginecologia ou da obstetrícia. Mesmo sem especialização, o médico poderia realizar procedimentos diversos, com exceção de lipoaspiração, cuja realização é regida por resolução específica. Porém, o presidente da entidade frisa que é proibido divulgar ser especialista sem a devida formação. O fato deve ser apurado na sindicância que foi aberta pelo Cremego para apurar o caso.