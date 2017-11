Médico é preso suspeito de estuprar o próprio filho de 11 anos

Um psiquiatra de 42 anos foi preso suspeito de estuprar o próprio filho de 11 anos durante uma viagem ao Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Tempo, no boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar de Patos de Minas a representante legal do menino contou ter recebido uma mensagem de texto do menor pedindo para que a mulher não o deixe mais dormir com o pai.

Ainda de acordo com o relato do menino, ele acusa o médico de ser “espaçoso e doido” por não tirar a mão do seu órgão sexual.

Segundo a publicação, a representante legal do menor relatou também que confrontou o acusado sobre os abusos e ele pediu, por mensagem de texto, para que ele não atrapalhasse sua vida, uma vez que a mãe dele (avó do menino) não suportaria saber que o neto teria sido estuprado pelo próprio pai.

O médico foi preso nesta quarta-feira (29) e a polícia investiga o caso.