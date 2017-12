Médico é preso por tentar matar a ex, é solto e a mulher aparece morta dois dias depois em Palmas

A professora Danielle Christina Lustosa Grohs foi encontrada morta dentro de sua casa na Quadra 1.004 Sul, em Palmas. O corpo da vítima foi localizado na noite desta segunda-feira (18).

A informação é que o ex-marido dela, o médico e professor voluntário da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Álvaro Ferreira da Silva, seria o possível autor do crime. O corpo da professora foi encontrado de bruços na cama. "Desde cedo tentávamos contato com ela, mas sem retorno. Uma de minhas mensagens chegou a ser visualizada no Whatsapp, mas não teve resposta", conta a professora e amiga da vítima, Maria das Dores.

Conforme relatou Maria, nesta segunda, Danielle iria com o advogado para resolver pendências do processo de separação, mas não apareceu no horário marcado. A informação é que o ex-marido já havia ameaçado a professora. "No sábado ele foi preso por agredi-la, mas liberado por ter boa conduta", relatou Maria.

O advogado Edson Monteiro de Oliveira Neto, que cuidava do processo de separação de bens do ex-casal, disse que o médico tentou matar Danielle no último sábado. “Ele foi a casa dela e tentou estrangulá-la, mas ela conseguiu fugir e chamar a polícia”, contou.

Conforme o advogado, o médico Álvaro Ferreira da Silva, ex-marido, chegou a ser preso, mas foi liberado em Audiência de Custódia no domingo (17). “Ao longo do processo varias medidas protetivas foram impostas contra ele, mas ele descumpria todas”, relatou o advogado. “Ele inclusive já chegou a invadir a casa dela e levar objetos de dentro da residência”, comentou.

Segundo a Semed, Danielle trabalhou durante oito anos na Escola Municipal Paulo Leivas Macalão e os últimos três anos era educadora na equipe da Escola de Tempo Integral (ETI) Professora Sueli Reche.

A Semus informou que Danielle morava no Tocantins há 15 anos, mas atuava na área da educação desde 2005, quando ainda morava em Rio Negro, Paraná, sua cidade natal. Ainda conforme a pasta a professora era conhecida pelos amigos como a defensora dos animais.

“Estamos unidos à família, aos amigos e colegas de profissão. Apresentamos nossos votos de pesar e nos unimos em oração nesse momento de dor”, lamentou a Semed em nota.

“Muito querida entre docentes, alunos e servidores, a professora da ETI Sueli Reche foi vítima de um tipo de violência que, na contramão dos avanços da sociedade, está, lamentavelmente cada dia mais presente entre nós. A Assemp repudia veemente este tipo de crime que infiltra o medo dentro dos próprios lares”, lamentou a Assemp em nota.