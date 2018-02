Médico é preso acusado de negar socorro a recém-nascido, que acabou morrendo

Um médico do município de Pinheiro, no Maranhão, foi preso na madrugada desta quinta-feira (1°) após negar socorro a um recém-nascido, que acabou morrendo.

De acordo com o G1, a Polícia Militar informou que o bebê chegou em estado grave no Hospital Materno Infantil em uma ambulância da cidade de São Bento, que fica próxima a Pinheiro. No entanto, o médico, identificado como Paulo Roberto Penha Costa, de 44 anos, alegou que não atenderia um paciente de outro município por determinação do hospital.

Ainda segundo a reportagem, em nota, a direção do hospital informou que o recém-nascido já estava morto por das condições inadequadas de transporte em que a criança foi levada até a unidade. Assim, a responsabilidade do óbito do bebê é do médico que autorizou o deslocamento do paciente de São Bento até Pinheiro. A instituição médica também afirmou que todos os hospitais do município de Pinheiro sempre prestam atendimento a todos os pacientes de qualquer parte do Estado.

Já a polícia informou que o médico não teria saído do seu quarto nem para atender a criança ou dar explicações aos policiais. Por causa disso, ele acabou preso pelo crime de omissão de socorro. Ele também é acusado de homicídio culposo e só será liberado mediante a fiança de 50 salários mínimos (equivalente a R$ 47,7 mil).