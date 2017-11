Médica baleada durante tentativa de assalto no Jardim Goiás está estável, diz boletim

É estável o estado de saúde da médica que foi baleada em frente a um prédio no Jardim Goiás, na noite desta segunda-feira (27). A mulher estava dentro do carro dela, chegando em casa, quando foi abordada por um adolescente. Ele deu voz de assalto, mas antes da vítima sair do veículo ele atirou contra ela.

Segundo o boletim médico do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde ela está internada, Thaís Almeida Rodrigues respira sem ajuda de aparelhos, está consciente e orientada. Ela foi submetida a exames clínicos e de imagem e segue internada na enfermaria.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente de 16 anos foi apreendido e encaminhado para a Central de Flagrantes.