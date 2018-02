"Média nas unidades prisionais goianas é de 1 agente para cada 50 presos", diz promotor

O coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) Criminal do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o promotor Luciano Miranda Meireles, e o procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres, demonstraram discordâncias quanto à realidade prisional goiana durante o lançamento do Plano Geral de Atuação (PGA) do MP-GO para o biênio 2018-2019. O evento tem como foco a reestruturação do sistema prisional.

“Hoje o déficit de agentes prisionais é um grande problema”, disse Benedito Torres. “O ideal é que haja um agente para cada cinco presos, mas um levantamento do Ministério Público indica que são um para cada 11”, afirmou. Já Luciano Miranda explicou que esse número diz respeito a totalidade de agentes divididos em número de presos. "Hoje, efetivamente trabalham, um agente para cada 50 ou 100 presos, em todas as unidades prisionais de Goiás".

O coordenador do CAO Criminal apontou o uso de inteligência como solução para parte dos problemas, como o uso de scanners para evitar a entrada de celulares e armas em presídios. Ele destacou, porém, que a corrupção de próprios agentes também é fonte das adversidades vivenciadas no sistema prisional. “Se esse trabalhador não atende aos anseios das facções criminosas, ele pode ser ameaçado ou ter a família ameaçada”, relatou.

O evento, que começou às 8 horas e prossegue por todo o dia, conta com a presença de procuradores e promotores de Justiça de todo o Estado. O MP-GO decidiu pelo tema após 17 encontros regionais realizados no ano passado quando descobriu que a questão esteve entre as principais demandas registradas na instituição em 2016.