Mãe e padrasto são suspeitos de agredir criança de 4 anos em Goiânia

A mãe e o padrasto de uma criança de 4 anos foram encaminhados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (8). O casal é suspeito de agredir o menino, que foi entregue ao Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar e Polícia Militar foram acionados pelos professores da Escola Municipal Benedita Luiza da Silva de Miranda após o menino chegar na unidade de ensino chorando muito. De acordo com uma das coordenadoras da unidade de ensino, que pediu para não ser identificada, a criança tem marcas de agressão na cabeça.

A coordenadora contou que desde o segundo dia de aula, iniciada em 22 de janeiro, as professoras perceberam marcas de agressão no corpo da criança. Os educadores acionaram o Conselho Tutelar que conversaram com o casal. Após isso, de acordo com a educadora, o menino ficou inibido e deixou de conversar com as professoras.

Ainda de acordo com a educadora, a criança chega chorando na unidade todos os dias. Nesta quinta-feira, ele contou que o padrasto o empurrou contra a parede. Segundo a educadora, os responsáveis teriam assumido para o Conselho Tutelar que batem na criança "de leve", mas como a criança é branca, os hematomas ficam visíveis.