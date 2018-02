Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar menino de dois anos em Anápolis

Atualizada às 11h29.

A mãe e o padrasto de um menino de dois anos foram presos, na noite desta quarta-feira (14), suspeitos de matá-lo em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A criança apresentava várias lesões no corpo e afundamento do crânio. Em depoimento ao delegado, Cleiton Lobo, o casal nega o crime e alega que a vítima caiu de um vaso sanitário.

Isaac Souza Ramos foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana). A assessoria da unidade de saúde informou através de nota que o menino chegou ao local às 21h35 em parada cardiorrespiratória. Os procedimentos para reanimação foram realizados, mas sem sucesso.

Após constatada a morte da criança, de acordo com a assessoria, a equipe do Huana seguiu o protocolo e acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. A mãe Giovana Souza de Jesus foi detida na unidade de saúde. O padrasto Arafat Dias da Silva, que tinha deixado o hospital, foi encontrado na residência da sua mãe, no município. Eles foram levados para à Central de Flagrantes.

Na manhã desta quinta-feira (15), eles prestaram depoimento e negaram o crime. No entanto, de acordo com o delegado a fala do casal não condiz com o laudo médico.

Ainda de acordo com Cleiton, as agressões aconteciam com frequência e que não descarta a hipótese dela ter sido abusada sexualmente. Um laudo, que será realizado em Goiânia, foi pedido para confirmar esse crime e o resultado deve sair somente no fim das investigações. O casal pode responder por homicídio qualificado.